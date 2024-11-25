На станции метро «Маяковская» завершился свадебный сезон этого года

За три года кольцами на «Маяковской» обменялась 71 пара.

В красивую дату 24.11.2024 завершился свадебный сезон этого года на станции метро «Маяковская». На платформе поженились три столичные пары.

«В рамках проекта Мэра Москвы “Новые адреса счастья” горожане могут заключить брак в самых красивых и необычных местах столицы. 24 ноября мы провели последние в этом сезоне торжественные церемонии на станции метро “Маяковская”. За этот год здесь заключили брак 23 пары. Все свадьбы прошли в красивые и символичные даты, в том числе 7 июля, 18 августа, 29 сентября и 24 ноября, наполнив столицу атмосферой любви и счастья», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Традиционно церемонии проводили с двух до четырех часов ночи, чтобы не мешать пассажиропотоку.

«Транспортный комплекс столицы уже три года участвует в проекте Сергея Собянина “Новые адреса счастья” и предоставляет свои площадки для проведения свадебных церемоний. За это время на станции “Маяковская” обменялась кольцами 71 пара. Поздравляем молодоженов и желаем им счастливой семейной жизни», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Перед торжеством платформу «Маяковской» украшали, устанавливали на ней свадебную арку и стойку для колец. Звучал марш Мендельсона. Саму церемонию сопровождали два поезда — «Номерной» и современный состав «Москва-2024». В них молодожены могли организовать фотосессию.

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 мест, среди которых, помимо станции метро «Маяковская», есть дворцы бракосочетания, музеи, усадьбы и красивые рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания. Фильтры позволяют выбрать не только площадку, но и стиль интерьера, музыку и другие параметры. Здесь же можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое.