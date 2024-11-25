«Активные граждане» выберут имя для детеныша краснокнижной гиены

Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф.

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В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Жители столицы выберут имя для детеныша краснокнижной бурой гиены, который появился на свет летом.

Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен. Один из них — Лель. В славянской мифологии так звали сына богини красоты и любви Лады, а ее имя носила мама нового обитателя зоопарка. Детеныш может стать и Любичем — это одна из вариаций имени Лель.

Веселому нраву крохи отлично подойдет имя Вжик, поскольку окружающий мир он исследует с любопытством и энергией. Специалисты всерьез раздумывают и над таким вариантом, как Акела: новый обитатель зоопарка обладает лидерскими качествами и станет вожаком не хуже, чем легендарный персонаж из «Маугли».

Еще один вариант будущего имени для малыша — Олаф. Предполагается, что тогда он вырастет сильным и выносливым, как викинг. А пока его можно звать Оладушком — это производное от имени его мамы Лады.

Недавно всеобщему любимцу исполнилось четыре месяца. Несмотря на юный возраст, он настоящий богатырь — весит уже более семи килограммов. Крошка очень активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает зоологов, которые за ним ухаживают.

Впервые бурые гиены появились в Московском зоопарке в 2023 году. Этот редкий вид обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки.

Сейчас на сайте «Активный гражданин» проходит голосование по выбору имен для трех детенышей краснокнижного малайского медведя. Одна малышка уже приехала в Московский зоопарк, а ее братик и сестричка скоро прибудут в столицу.

С помощью проекта «Активный гражданин» москвичи уже выбрали имена для 16 животных. Среди них панда Катюша, тигр Амур, макаки Маня и Дуня, як Звездочка, альпаки Шоколадка и Черничка и другие.

За участие в голосованиях москвичи получают баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно обменять на товары и услуги партнеров, а также направить на благотворительность.

Выбрать имя для детеныша краснокнижной гиены могут зарегистрированные пользователи, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Голосование подготовлено столичным Департаментом культуры и проектом «Активный гражданин».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, всего прошло более 6,7 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.