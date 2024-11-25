Вокзалы и ТПУ на Московской железной дороге подготовили к зиме

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца, а также вокзалы Московской железной дороги (МЖД) полностью готовы к зиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В общей сложности к эксплуатации в холодное время года готовы все 256 вокзальных комплексов (17 центральных и 239 малых), 64 ТПУ (51 на МЦД и 13 на МЦК), 813 павильонов. Для обеспечения комфортных условий для пассажиров в помещениях проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и другого инженерного оборудования", - значится в сообщении.

Отмечается, что на станциях и остановочных пунктах проверены вспомогательные системы отопления - "тепловые пушки".

"Особое внимание уделяется транспортно-пересадочным узлам, станциям Московских центральных диаметров и МЦК, где проведена промывка фасадов зданий, уборка платформ и помещений вестибюлей, установка дверей, которые демонтировались на лето, обогревательных элементов, монтаж противоскользящих полос", - добавили в пресс-службе.

Также на пассажирских платформах осуществляется онлайн-мониторинг метеорологической обстановки, что позволяет в случае обильных осадков проводить своевременную уборку. На малых вокзалах в регионах температурный режим помогает контролировать автоматизированная система удаленного управления. В настоящее время ею оснащены более 30 вокзалов.