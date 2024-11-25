Собянин: в Зеленограде завершили два крупных проекта в сфере благоустройства

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Зеленограде реализованы два крупных проекта. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первый проект пал на территорию возле пруда «Быково болото» в районе Матушкино. Здесь появились новые зоны отдыха с парковыми диванами и качелями, а дорожки заменили деревянным настилом с поручнями. Обновленное детское игровое пространство теперь включает качели и современный игровой комплекс-замок.

Для любителей спорта обустроен тематический кластер с современным скейтпарком, площадками для настольного и большого тенниса, волейбольной площадкой и футбольным полем с небольшими трибунами. На всей территории установлены лавочки и шезлонги.

Специалисты «Мосводостока» провели работы по реабилитации пруда, удалив более 2,5 тысячи кубометров ила, что увеличило его глубину. Также отремонтированы разрушенные участки берега, созданы две зоны биоплато с высаженными водными растениями для украшения и предотвращения цветения воды, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Благоустроенная территория возле Школьного озера в Силино стала вторым проектом создания качественного общественного пространства у водоема. Это популярное место для отдыха летом и зимой, привлекающее жителей Зеленограда.

Проект включал ремонт моста через плотину, увеличение количества прогулочных дорожек, оборудование пляжа с лежаками, раздевалками, кафе и медицинскими помещениями. Детская зона получила яркие игровые комплексы, имитирующие сказочные дворцы и космические корабли, а также горки, качели и песочницы.

Для взрослых обустроены спортивные площадки для пляжного волейбола, футбола, настольного тенниса и воркаута. Установлены удобные лавочки, качающиеся скамьи и беседки для отдыха. Вечером территорию освещают современные фонари.

Для выгула питомцев создана специальная зона с тренажерами.

На площадке для детей предусмотрены интерактивные элементы, позволяющие изучать азбуку Морзе, собирать электрические цепи и знакомиться с другими физическими явлениями.Специалисты городского хозяйства провели реабилитацию Школьного озера в Зеленограде.