Более четырех тысяч человек посетили Музей Победы в День Матери

В День матери, 24 ноября, Музей Победы и его филиалы посетили более четырех тысяч человек. В этот день в музее на Поклонной горе подготовили подарок для всех мам — они могли бесплатно посетить культурную площадку вместе со своими детьми.

— День матери традиционно отмечают в России в последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять и выражать почтение мамам, бабушкам и всем женщинам, кто воспитывает детей. Очень приятно, что в этот чудесный праздник в музей пришли сотни мам с детьми. Надеемся, что наша праздничная программа подарила посетительницам хорошее настроение, и воскресный день был полон ярких впечатлений, — отметили в Музее Победы.

В честь праздника в музее на Поклонной горе прошел красочный флешмоб, который провели курсанты кадетских корпусов в рамках «Большого осеннего кадетского бала». Московские кадеты поздравили своих мам с праздником и пригласили их на танец. Все желающие могли посмотреть музыкальную программу бала — выступления различных коллективов Москвы и исторические танцы в исполнении столичных кадетов.

Для гостей Музея Победы была подготовлена большая бесплатная культурная программа. Большой интерес у участников праздника вызвали иммерсивные экскурсии «Бессмертный подвиг матери», которые прошли по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Посетители узнали о реальных событиях и судьбах участниц войны, о самоотверженных подвигах матерей, отдавших все силы, чтобы защитить своих детей. Гид Музея Победы рассказала о женах командиров Брестской крепости, о жизни советских семей на оккупированных территориях, о работе женщин в тылу – на заводах и в госпиталях.

Кроме того, гостей ждали мастер-классы, во время которых можно было научиться делать открытки для мам, а также праздничный концерт с участием военного духового оркестра и ведущих творческих коллективов Москвы. А в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы прошел тематический кинопоказ фильма по роману Максима Горького «Мать».

Праздничные программы в честь Дня матери также состоялись в филиалах Музея Победы — Ржевском, Красногорском, Музее Г. К. Жукова и Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» на Поклонной горе. Для посетителей были организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы, концерты и так далее.