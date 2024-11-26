Почта Деда Мороза открылась в парке «Орион» на ВДНХ

В преддверии Нового года в парке «Орион» на территории ВДНХ открылась почта Деда Мороза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В семейном тематическом парке «Орион» открылась почта Деда Мороза. На стойке инфоцентра Северной станции канатной дороги «Воздушный трамвай» можно оставить послание для сказочного волшебника с самыми теплыми воспоминаниями о новогоднем подарке. 1 января случайным образом будут отобраны три письма, которые Дед Мороз прочитает в прямом эфире на страницах парка «Орион» в социальных сетях. Их авторы получат специальные призы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие почты посвящено Дню заказов подарков и написания писем Деду Морозу, который отмечается 4 декабря. Дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка в разных точках города.

Кроме того, с 1 по 15 декабря в Театре сказок на ВДНХ ребят ждут на интерактивный спектакль «Драконыч в школе магии и чародейства». Юные зрители узнают, как связаны магия и наука и какие ингредиенты нужны для изготовления камня мудрости. Постановка будет идти ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30. Приобрести билет можно на сайте: vdnh.ru/places/teatr-skazok-pavilon-9-yunye-tekhniki-torf.