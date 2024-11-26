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Почта Деда Мороза открылась в парке «Орион» на ВДНХ

В преддверии Нового года в парке «Орион» на территории ВДНХ открылась почта Деда Мороза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Почта Деда Мороза открылась в парке «Орион» на ВДНХ
© РИА Новости
«В семейном тематическом парке «Орион» открылась почта Деда Мороза. На стойке инфоцентра Северной станции канатной дороги «Воздушный трамвай» можно оставить послание для сказочного волшебника с самыми теплыми воспоминаниями о новогоднем подарке. 1 января случайным образом будут отобраны три письма, которые Дед Мороз прочитает в прямом эфире на страницах парка «Орион» в социальных сетях. Их авторы получат специальные призы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие почты посвящено Дню заказов подарков и написания писем Деду Морозу, который отмечается 4 декабря. Дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка в разных точках города.

Кроме того, с 1 по 15 декабря в Театре сказок на ВДНХ ребят ждут на интерактивный спектакль «Драконыч в школе магии и чародейства». Юные зрители узнают, как связаны магия и наука и какие ингредиенты нужны для изготовления камня мудрости. Постановка будет идти ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30. Приобрести билет можно на сайте: vdnh.ru/places/teatr-skazok-pavilon-9-yunye-tekhniki-torf.

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