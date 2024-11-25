Около 9 млн кв м недвижимости введено в Москве за 10 месяцев этого года

В Москве с января по октябрь 2024 года завершили строительство 348 объектов недвижимости общей площадью 8,9 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мера, за 10 месяцев ввели в эксплуатацию 135 жилых домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Также было введено 2,7 миллиона квадратных метров социальной и административной инфраструктуры.

"Так, с начала года сдано около 160 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения. Например, в октябре была введена поликлиника на 320 посещений в смену в Филимонковском районе", – сказал Ефимов.

Как, в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, рядом с жилыми домами строят школы, детские сады, поликлиники и прочее. Кроме того, за 10 месяцев 2024-го в столице ввели 33 новостройки по программе реновации.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что строители держат высокий темп ввода недвижимости. За октябрь комитет оформил 47 разрешений на ввод в эксплуатацию различных объектов недвижимости.

"Среди них 30 жилых домов, семь административно-деловых комплексов, три поликлиники, здание для колледжа, храм и ряд других объектов", – заключил он.

Между тем около 36 спортивных объектов планируют построить в Москве до 2027 года. Часть из этих объектов будет построена на средства инвесторов. На данный момент реализуются около 30 проектов.

Например, в следующем году завершится возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в районе Северное Измайлово площадью около 10 тысяч квадратных метров.