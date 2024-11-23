Дикая сова влетела в дом гендиректора Московского зоопарка Акуловой

Дикая сова влетела в квартиру на 10-м этаже дома, где живет генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Об этом она рассказала в субботу, 23 ноября.

© Telegram / Светлана Акулова

После случившегося руководитель столичного зоосада сразу же связалась с коллегами-ветеринарами, которые вскоре забрали птицу в зоопарк для первичного осмотра. Если у совы не найдут каких-либо травм, ее отпустят в естественную среду обитания.

— Хотя обычно эти птицы являются перелетными, многие из них предпочитают оставаться в городской среде. Интересно, кто «направил» нашу гостью на этот раз? — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Прохожие нашли утомленную сову-сплюшку в лесополосе под Сергиевым Посадом. Птицу обнаружили на земле под деревьями люди, обратив внимание, что птица не может сама передвигаться.

19 сентября СМИ писали о том, что на Сахалине россияне спасли 300-килограммовую акулу. Морская хищница запуталась в сетях в Охинском районе. Рыбакам пришлось вытянуть ее на мелководье, чтобы освободить от сетей. После этого акулу отпустили.