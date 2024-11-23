Москвичей предупредили об опасной гололедице на дорогах столицы

Начиная со второй половины дня воскресенья в Москве и области ожидается сильная гололедица, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об опасной ледяной корке на дорогах синоптик рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Погода сейчас ненастная. Осадки всех трех видов: в виде дождя, снега и мокрого снега. Частично снег останется на земле. В ряде районов Москвы и области он сохранится. С завтрашнего дня понижение температуры. С воскресенья и практически в течение всех дней рабочей недели будет управлять антициклон. Завтра осадков уже практически не будет. Ночью еще будет снежок. А вся та влага, которая сейчас на земле, начнет подмерзать», — поделился прогнозом Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в ночь на воскресенье температура в Москве и области понизится до минус четырех.

«Днем в воскресенье будет около нуля, но уже будет скользко на дорогах, особенно на тротуарах. А с понедельника начнется сильная гололедица. В ночь на понедельник ожидается до минус четыре-минус шесть в Москве, по области — до минус девяти. И условия для скольжения, в метеорологии это называется гололедицей, будут сильными», — добавил он.

Поэтому прогноз такой: начиная со второй половины дня в воскресенье сильная гололедица. Нужно быть внимательным не только водителям, потому что на проезжую часть все-таки разбрасывают реагенты, но и пешеходам на тротуарах, особенно на дворовых территориях и ступеньках. Будет такая погода, которая называется опасной

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

Ранее Вильфанд оповестил москвичей о наступлении морозов. С понедельника, 25 ноября, воздух остынет до минус пяти-девяти градусов. Погода ночью будет малооблачной со слабым ветром.