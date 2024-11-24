Циклон "Каэтано" накрыл три региона РФ

Балканский циклон "Каэтано" накрыл не только Москву и Московскую область, но и Калужскую и Тверскую области в центральной части страны. Об этом сообщают "Вести".

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В центре погоды "Фобос" рассказали, что циклон "Каэтано" принес в столицу в субботу, 23 ноября, более 20% ноябрьской нормы осадков. В Москве сформировался снежный покров, мокрый снег налипал на ветви деревьев и провода, а на дорогах образовался снежный накат и гололедица.

На фоне снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость: в Домодедово — до 1300 м, во Внуково — до 1200 м, а в Шереметьево — до 900 м. По словам Евгения Тишковца, такая погода точно соответствует климатической норме для 23 ноября.