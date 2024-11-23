Завершена реставрация фасадов здания Горного института МИСиС на Ленинском проспекте. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Закончили реставрацию фасадов здания Горного института МИСиС на Ленинском проспекте. Этот памятник архитектуры начала XIX века – объект культурного наследия, пример московского классицизма с характерным портиком и колоннами. Вверху колонн – символы горного дела: кирка и отбойный молоток. В разные годы здесь располагались городское мещанское училище, горная академия, различные институты», – написал мэр.

Он добавил, что во время реставрации специалисты очистили фасады, укрепили кладку, воссоздали поврежденные элементы, заменили двери на исторические аналоги, окна на деревянные и восстановили расстекловку по архивным фотографиям. Кроме того, привели в порядок цоколь, скульптуры шахтеров, колонны, карнизы и лепной декор. Работы проводились благодаря городскому гранту.