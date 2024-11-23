Москву накрыл сильный снегопад

На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 9:00 мск составила 2 см, в Тушино и МГУ — 1 см, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

По его данным, снегопад в Москве и Подмосковье будет идти весь день, выпадет от 10 до 12 мм осадков, и вечером из-за влажного состояния снег на земле увеличится до 3 см .

«В Подмосковье больше всего снега на западе: Можайск — 17 см, Клин — 14 см, Волоколамск — 11 см. Зима», — констатировал Тишковец.

На кадрах, опубликованных в интернете, снег идет небольшими хлопьями и не тает. Горожанам приходится чистить свои автомобили, на асфальте образуется слякоть. При этом велокурьеры и сотрудники коммунальных служб не прекращают свою работу.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что во второй половине ночи 23 ноября столичный регион оказался в зоне осадков южного циклона. И к 9 утра субботы пейзаж в Москве и области вновь стал зимним.

В течение субботнего дня влияние циклона сохранится, и осадки в виде снега, местами вперемежку с дождем тоже сохранятся. За день высота снежного покрова может подрасти на 3 см, заметила метеоролог.

В областях центрального района больше всего снега легло в Брянской и Смоленской области: в Брянске снега 26 см, в Вязьме и Гагарине высота снежного покрова достигла 20 см, пояснила Позднякова.