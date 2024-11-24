Москвичам назвали сроки наступления мягкой зимы

В понедельник, 25 ноября, в Москве и области наступит мягкая зима, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Своим прогнозом синоптик поделился в беседе с «Лентой.ру».

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«С понедельника погода будет такая, которую можно назвать мягкой зимой. В воскресенье облачно, но с прояснениями. А в понедельник и вторник небольшая облачность, то есть с восхода до заката будет солнце. Ночью будет звездно и лунно. Будет настоящее начало зимы», — рассказал Вильфанд.

Ранее замдиректора по правовым вопросам мультибрендового автосалона «Автомолл» Анатолий Михайлюта сообщил, что в зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами. При этом, по его словам, некоторые модели особенно уязвимы к холодам из-за особенностей дизайна, системы привода или используемых материалов. К их числу он отнес определенные модели Jeep Cherokee и старые модели Subaru.