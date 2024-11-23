Более 1,5 млн поездок по Москве-реке горожане совершили на электросудах

С момента запуска регулярного речного электротранспорта пассажиры совершили более 1 млн поездок на 1-м маршруте «Киевский – Парк Фили» и около 500 тыс. – на 2-м маршруте «ЗИЛ – Печатники». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Москвичи и гости столицы активно пользуются электросудами для поездок с транспортной целью. Речной электротранспорт позволяет быстро добраться с одного берега Москвы-реки на другой. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта столицы», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как отмечается, у владельцев абонементов «Единый» на 30, 90 и 365 дней поездки включены в абонемент.