Назван срок завершения снегопада в Москве

Cнегопад в Москве и Подмосковье, который начался прошедшей ночью, может закончиться после 16:00. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

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По данным синоптиков, налипание мокрого снега и гололедица местами могут сохраняться до 21:00.

"Волновой циклон, происхождение которого связано с только что прошедшим по центру европейской территории страны активным западным циклоном, немного замедлит, но не отменит распространение холодных воздушных масс с северо-запада", – отметили синоптики.

Как подчеркнул Гидрометцентр, в течение 23 ноября температура составит от 0 до плюс 2 градусов. Предстоящей ночью столбики термометров будут колебаться в районе отрицательных значений.

Кроме того, за сутки может выпасть около трети от месячной нормы осадков. По словам синоптика Михаила Леуса, в столице сформируется снежный покров.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин на фоне непогоды.