Расписание движения поездов на МЦД-3 временно изменится 23 и 24 ноября

23 и 24 ноября изменится график движения поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). Это связано с завершающим этапом работ по развитию станции Раменское. Из-за масштабности и сложности их проведут в выходные, когда пассажиропоток снижается.

Так, на участке от Ипподрома до Быкова Казанского направления поезда в обе стороны будут следовать по одному пути. Информация о пути отправления будет отображаться на табло станций. Кроме того, следует обращать внимание на звуковое оповещение.

Некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Панки, Томилино, Красково, Удельная, Быково, Ильинская, Кратово, Есенинская, Фабричная и Ипподром. Пассажиры дальней зоны МЦД могут проследовать от и до этих станций, воспользовавшись бесплатной пересадкой на станциях Выхино, Люберцы, Отдых и Раменское.

Кроме того, часть составов на участке от Раменского до Казанского вокзала проследуют с остановками только на станциях Люберцы и Выхино. Некоторые поезда поедут укороченными маршрутами от и до станций Панки и Быково.

Увеличатся интервалы движения: на участке от Ипподрома до Быкова — до 1 часа 20 минут, от Быкова до Панков — до 50 минут, от Панков до Казанского вокзала — до 20 минут, а еа станции Митьково — до 1 часа 20 минут (там также изменят время отправления последних поездов).

На Ленинградском направлении МЦД-3 интервалы движения составов частично увеличат до 20 минут.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее, узнавать актуальное расписание поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.