Движение ограничат на трех улицах возле метро "Сокольники" с 25 ноября

С 25 ноября по 28 декабря и с 13 января по 30 марта 2025 года на участках улиц Большая Остроумовская, Малая Остроумовская и Короленко возле метро "Сокольники" будет введено ограничение на движение автотранспорта. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

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На этих улицах будет недоступна одна полоса движения в связи с работами по реконструкции инженерных сетей. Кроме того, на некоторых участках гости и жители столицы не смогут припарковать личный транспорт.

Между тем трамваи не будут ходить от станции метро "Нагатинская" в направлении района Чертаново по понедельникам и в выходные дни с субботы, 23 ноября. Трамваи № 1 и 16 не будут ходить, а трамваи № 3 и 49 объединятся в один маршрут № 3+49, который будет следовать от остановки "Нагатино" до станции метро "Чистые пруды".

Кроме того, остановка автобуса № 03 у станции "Чертановская" будет перенесена с Балаклавского проспекта на улицу Чертановская. Со вторника по пятницу трамваи будут ходить штатно.