Трамваи не будут ходить от метро "Нагатинская" в Чертаново в некоторые дни

С 23 ноября по понедельникам и в выходные дни трамваи не будут ходить от станции метро "Нагатинская" в направлении района Чертаново. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

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В эти дни в связи с проведением ремонтных работ будут изменены маршруты трамваев. Трамваи № 1 и 16 не будут ходить, а трамваи № 3 и 49 объединятся в один маршрут № 3+49, который будет следовать от остановки "Нагатино" до станции метро "Чистые пруды".

Вместо трамваев будут ходить автобусы № 01 от остановки "Чертаново Южное" до станции метро "Каховская" и № 03 от станции метро "Чертановская" до "Нагатинской". Также департамент посоветовал пассажирам воспользоваться метро и автобусом № 938.

Кроме того, остановка автобуса № 03 у станции "Чертановская" будет перенесена с Балаклавского проспекта на улицу Чертановская. Со вторника по пятницу трамваи будут ходить штатно.

Между тем расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится 23, 24, 30 ноября и 1 декабря. Как отмечает транспортное ведомство, на станции Царицыно Курского направления поезда в центр будут следовать по второму пути. Также там частично увеличат интервалы до 25 минут.

На Рижском направлении интервалы движения увеличат до 20 минут. Часть составов со стороны Нахабина проследует укороченными маршрутами от и до Курской.