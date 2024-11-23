Новые выделенные полосы появились в трех районах Москвы

С 23 ноября в районах Покровское-Стрешнево, Бибирево и Царицыно заработали новые выделенные полосы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня новые выделенные полосы появились еще в трех округах Москвы. Их общая протяженность чуть более 1 км. Они сокращают время в пути для пассажиров городского транспорта в два–четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%. Теперь жители и гости столицы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов. Мы делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», – приводятся в материале слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как уточняется, новые полосы введены на 10 маршрутах наземного транспорта, которыми в будние дни пользуются более 74 тыс. раз.

Теперь электробусы, которые ходят по маршруту №356, будут проезжать участок Волоколамского шоссе в два раза быстрее.

Автобусы, которые следуют по маршруту №290, после ул. Корнейчука начнут заезжать сразу на ул. Плещеева. Это сократит время в пути в 1,7 раза. В то же время электробусы на маршруте №818 станут проходить участок Кавказского бульвара в 1,5 раза быстрее.

В пресс-службе добавили, что всего с начала 2024 года в столице открыли 31 выделенную полосу общей протяженностью более 28,5 км. Они охватывают больше 200 маршрутов. Пассажиры совершают на них более 950 тыс. поездок в будние дни.