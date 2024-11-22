В Московском зоопарке теперь можно увидеть белого медведя Терпея

Пожилого белого медведя Терпея, который приехал в Московский зоопарк из Казани, переселили в экспозиционный вольер, наблюдать за ним можно через небольшие "окошки-подглядки", сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"Сейчас медведь адаптируется на новом месте, он уже искупался в бассейне. Стекла его вольера пока еще заклеены, наблюдать за животным можно через небольшие "окошки-подглядки". Окончательно пленку со стекол снимут тогда, когда животное освоится в новом вольере", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что перевод медведя в экспозиционный вольер проходил накануне вечером, после закрытия зоопарка. Зоологи приняли такое решение, чтобы минимизировать стресс у Терпея. Из внутреннего вольера ему предстояло пройти через вольер Айки и перейти во второй вольер, где когда-то жил Диксон. По пути следования хищника зоологи выложили свежую рыбу, политую рыбьим жиром.

Краснокнижный хищник прибыл в столицу месяц назад в рамках программы "Благополучие пожилых и беспомощных животных", скоро ему исполнится 22 года. Уточняется, что в Московском зоопарке зоологи назначили медведю поддерживающую терапию и разработали специальный рацион в связи с преклонным возрастом. Туда входят живая рыба, овощи, например, морковь, листья салата, фрукты - груши, яблоки, дыни, арбузы, сезонные ягоды, рыбий жир, витаминно-минеральный комплекс. У Терпея хороший аппетит, при этом сейчас он предпочитает рыбе овощи и уже понемногу участвует в ветеринарных тренингах - дает осмотреть ротовую полость и лапы.

Раньше медведь временно жил в зооботаническом саду Казани, пока в Перми, откуда его доставили, строился новый вольер. В казанском зооботаническом саду белый медведь Терпей появился в конце 2019 года. Планировалось, что здесь он проведет пару лет. В 2023 году в соцсетях и СМИ появились сообщения, что он содержится в неудовлетворительных условиях. Прокуратура Татарстана организовала проверку, по итогам которой сообщала, что площадь и высота вольера, в котором содержится животное, не соответствует установленным требованиям.