Шоу, фокусы и Дикий Запад: что подготовил кинопарк «Москино» 23-24 ноября

В субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября, гости кинопарка «Москино» смогут устроить для себя фотосессию в декорациях Дикого Запада и Москвы 1940-х, посмотреть фильмы и посетить разнообразные мастер-классы.

© Пресс-служба департамента культуры города Москвы

Об этом сообщается на портале mos.ru.

Спектакль и фокусы

На выходных 23 и 24 ноября в декорации «Театр Гонзаги» покажут акробатический спектакль. По сюжету главный герой - пожилой профессор - устает от одиночества и создает двух кукол-марионеток, которые отказываются его слушаться. Сеансы спектакля - с 12:00 и на протяжении всего дня.

В субботу, 23 ноября с 13:00 до 13:40 в «Театре Гонзаги» состоится электрическое «Тесла-шоу». В воскресенье, 24 ноября, в 13:00 и 15:00 будут проходить выступления фокусника-иллюзиониста Евгения Минайлова, а с 17:00 до 18:00 - постановщика иллюзионных эффектов Михаила Цителашвили.

Съемки и костюмированные фотосессии

В декорациях «Уездный город» с 10:00 будут проходить постановочные съемки эпизодов по мотивам советского фильма «Покровские ворота». А в соседней декорации «Питерский бар» можно будет попробовать себя в роли героев фильма «Приключения Буратино». Вход на съемки свободный при наличии билета «Киновыходные».

В декорации «Ковбойский городок» можно будет ощутить себя героем фильмов о Диком Западе - примерить костюмы и подержать бутафорский кольт. На площадке «Москва 1940-х годов» можно будет сфотографироваться в стиле ретро.

Игры и мастер-классы

В образовательном центре кинопарка будут проходить мастер-классы для взрослых и детей - к примеру, мастер-класс по созданию кинотарелки, по аквагриму и созданию картины в стиле стринг-арт.

«Медиа Академия» проведет для детей занятия по актерскому мастерству, вокалу и танцам. Участникам занятий расскажут о темпоритме, значении мизансцены и погружении в роль. Участие в мастер-классах платное.

В парке сказок с 10:00 до 18:00 для детей проведут игру с поисками магического мяча, их познакомят с волшебными заклинаниями и пригласят принять участие в рыцарских турнирах.

Экскурсия, «Огниво» и «Манюня»

В субботу, 23 ноября, в 15:00 в кинопарке начнется ознакомительная экскурсия «Киноэкспедиция». В течение полутора часов участники экскурсии смогут познакомиться с декорациями парка, узнать, для чего нужен хромакей, из чего делают кирпичи для кино и многое другое.

Также на выходных 23-24 ноября в кинотеатре парка покажут фильмы для зрителей всех возрастов. Для детей кинотеатр подготовил сказку «Огниво», комедию «Манюня: Приключения в деревне» и фильм о дружбе «Мой любимый двортерьер». Взрослые смогут посмотреть историческую драму «Любовь Советского Союза», комедию «Зять» и триллер «Еретик» (возрастное ограничение - 18+).

Купить билеты на мероприятия парка «Москино» можно онлайн, оплата наличными не предусмотрена. Входной билет в кинопарк не требуется в случае посещения только кинотеатра.