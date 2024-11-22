Названа дата открытия катка в Парке Горького

Большой каток в Парке Горького заработает в пятницу, 29 ноября, а торжественная церемония его открытия состоится в воскресенье, 1 декабря, в 18:00. Об этом сообщается на портале mos.ru.

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В этом сезоне каток займет более 16 тысяч квадратных метров. На его территории будет воссоздана атмосфера небольшого города. Вдохновением для оформления катка стали работы Александра Дейнеки.

Каток будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00, понедельник - технический день. Утренний сеанс заканчивается в 15:00, вечерний начинается в 17:00. Билеты можно будет купить только онлайн на https://parkgorkogo.ru/ сайте Парка Горького.

Посетители смогут прокатиться вокруг чаши Фигурного фонтана. Также на катке разместят иллюминацию, центральным элементом которой станет пирамида из двух десятков лайтбоксов в чаше фонтана.

Аллеи катка будут объединены теплыми павильонами проката. Там можно будет арендовать коньки от 25-го до 48-го размера, а также отдохнуть, согреться и купить сувениры.

На катке будут работать несколько кафе и фуд-кортов, предлагающих горячий чай, пончики и чуррос. На площадке «Очаг» откроется фуд-корт с костром, подогреваемыми скамейками и новогодней почтой.

Возле центрального павильона проката - «Медиарубке» - будут проходить концерты. На выходных там будут выступать молодые исполнители и диджеи.

Также в Парке Горького откроется детский каток, где по выходным будут проводить анимационные программы с участием персонажей популярных мультфильмов. Там можно будет арендовать хоккейную коробку для матчей и взять уроки по фигурному катанию.

С 8 декабря на хоккейной площадке будут проходить мастер-классы и показательные игры по следж-хоккею. В них примут участие дети с особенностями опорно-двигательного аппарата.

Темой программы мероприятий катка станет кино. Посетители катка смогут встретиться с актерами и режиссерами, посмотреть презентации крупных кинопроектов и фрагменты из предстоящих премьер.

О мероприятиях, которые будут проходить на Большом катке в Парке Горького и в других знаковых местах столицы, можно узнать на сайте проекта «Зима в Москве».