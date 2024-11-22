Спорт и здоровое питание: рядом с московскими ярмарками работают зоны воркаута

В Москве ярмарки, где можно купить настоящие фермерские продукты, становятся новыми популярными местами для горожан, в том числе и для поклонников спорта, так как рядом с ними располагаются зоны воркаута. Внимание на это обратила мэрия Москвы.

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Посещение ярмарки может стать отличной возможностью укрепить свое здоровье, позанимавшись на уличных тренажерах. В зонах воркаута можно сделать растяжку, провести силовую или кардиотренировку. А теплая спортивная одежда позволяет заниматься под открытым небом даже поздней осенью и зимой.

На четырех площадках - в Коптеве, Свиблове, Отрадном и Марьине - играют в футбол и баскетбол. Все зоны с тренажерами чистят, а доступ к ним открыт для желающих в любое время.

После тренировки, посетив ярмарку, можно купить продукты, которые помогают полноценно восстановить силы и способствуют правильному питанию. В частности, фермеры предлагают богатые клетчаткой и витаминами овощи и фрукты, источники белка - творог, сыр, мясо и птицу. Можно приобрести и богатые полезными жирами орехи, оливковое масло, рыбу.

«Сейчас в столице действует 56 ярмарочных площадок, которые можно посетить с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Из них ровно половина - это круглогодичные павильоны, оснащенные современными системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Их легко узнать по голубовато-зеленым фасадам, украшенным фигурными пластинами цвета дерева в новом стиле «Волна»», - отметили в мэрии.

С площадками для воркаута соседствуют павильоны по следующим адресам: САО, Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»); СВАО, проезд Серебрякова, владение 14, строение 23 (напротив); СВАО, сквер по улице Хачатуряна (улица Хачатуряна, владение 13); СЗАО, Авиационная улица, владение 24; ЮВАО, улица Перерва, владение 52.

В мэрии напомнили, что круглогодичные павильоны продолжат свою работу и в сильные морозы. А 28 ярмарочных площадок под арочными тентами будут работать до конца декабря. Однако если серьезно похолодает, то эти павильоны могут закрыться немного раньше.

Напомним, что, помимо традиционных картошки, помидоров и яблок, жители Москвы могут приобрести на ярмарках выходного дня и необычные фрукты и овощи - гибриды сливы и абрикоса, брокколи и китайской капусты, которые привозятся из разных уголков России. При этом качество продаваемых продуктов строго контролируется Комитетом ветеринарии Москвы.