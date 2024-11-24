Гигантский осьминог появился в Московском зоопарке впервые за последние десять лет. Он был доставлен из Приморского края. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента культуры.

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Теперь увидеть этого необычного обитателя можно в павильоне «Экзотариум». Перед заселением осьминога аквариум модернизировали: его укрепили и оснастили надежными запорами. Температура морской воды в аквариуме поддерживается на уровне не выше восьми градусов.

— К своему новому жилищу головоногий великан уже привык. Он спокойно себя ведет и любит полакомиться мидиями, гребешками и спизулой. <...> Зоологи отмечают, что новоселу в Московском зоопарке комфортно и безопасно, — написали на официальном сайте мэра Москвы.

Также в столичном зоосаде появился детеныш малайского медведя. Это молодая самка, ей всего семь месяцев. Пока она находится в закрытом вольере, не предназначенном для посетителей, и проходит длительный процесс адаптации к новым условиям.

Накануне в Московском зоопарке поселилась новая обитательница — полярная сова Букля. Зоологи придумали такое имя, сделав отсылку к книгам и фильмам о Гарри Поттере.