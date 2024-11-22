Экологический день семьи пройдет в экоцентре «Яуза»

Экоцентр «Яуза» проводит 23 ноября семейный экологический праздник, гости которого смогут лучше понять, как устроена столичная система обращения с отходами, узнают о природоохранных профессиях будущего и смогут принять участие в тематических мастер-классах. Об этом сообщила мэрия Москвы.

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Экологический день семьи станет реализацией одного из предложений на платформе «Город идей». В ходе мероприятия сотрудники единого регионального оператора АО «Экотехпром» не только расскажут, как устроена столичная система обращения с отходами, но и познакомят участников с правилами раздельного сбора мусора, а также подскажут, куда сдавать вторсырье.

В частности, в Москве уже запущена сеть экоточек, куда можно сдать ненужные вещи. Собранное вторсырье отправляют на переработку, чтобы сделать из него что-то полезное. Найти ближайшую экоточку можно на сайте.

Гостям праздника в экоцентре «Яуза» также расскажут о необычных природоохранных профессиях будущего. А с 11:00 начнутся интересные мероприятия. Можно будет принять участие в экопрогулке «Родительская забота в природе» и узнать больше об обитателях парка «Яуза», а также посетить лекцию «Минералы Москвы и Подмосковья».

В ходе лекции старший научный сотрудник Палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук Алексей Пахневич расскажет, какие горные породы можно найти в столичном и ближайших регионах.

В 13:00 гостей праздника ждет мультимедийная экскурсия и лекция «Экологические проблемы и пути их решения». Можно будет поучаствовать и в переработке - из пластиковых крышечек изготовить памятные брелоки. А в 14:30 любителей интеллектуальных игр приглашают на экологический брейн-ринг. Для всех мероприятий требуется предварительная регистрация.

Также участники праздника смогут посетить платные мастер-классы «Экокормушка» и «Древо профессий моей семьи». В ходе них можно будет создать специальные кормушки для птиц и свое семейное древо профессий, которое станет инструментом для профориентации детей, а затем и ярким элементом интерьера дома.

Напомним, что в прошлом году в парке «Яуза» было обустроено более 1,6 км экомаршрутов. Один из них был сделан вокруг пруда - биоплато, местами он проходит вдоль берега, частично - непосредственно над водой. В него интегрированы две смотровые площадки общей площадью почти 100 кв. м.