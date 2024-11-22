Собянин рассказал, сколько трасс с искусственным снегом откроется в Москве

По просьбе учителя начальных классов Яны Журавлевы мэр Москвы Сергей Собянин поручил запустить 35 лыжных трасс с искусственным оснежением. Об этом он сообщил в пятницу, 22 ноября.

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По словам мэра, с началом сезона зимних активностей у москвичей пользуются спросом лыжные трассы. Из-за нестабильности климата было решено использовать искусственный снег.

Количество трасс увеличилось практически в три раза. Например, в прошлом году в Москве было 12 трасс, а сейчас их насчитывается 35. Среди основных запланированных локаций: Битцевский лес, «Лужники» и Парк 850-летия Москвы.

Трассы оснастят раздевалками, освещением стартовых площадок, пунктами проката и горячего питания.

В связи с популярностью развлечения планируется развивать это направление в ближайшие годы, сообщил Собянин в своем Telеgrаm-канале.

Мэр рассказал, что жители столицы стали больше заниматься спортом, он привел данные: если в 2010 году активный образ жизни вели немногим более двух миллионов москвичей, то сейчас — уже шесть миллионов человек, то есть каждый второй житель столицы.