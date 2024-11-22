В Москве строят 20 зданий медицинских учреждений

В Москве сейчас строят 20 больниц, поликлиник и других медицинских объектов в 11 административных округах столицы, в том числе семь поликлиник, которые передадут в столичную систему здравоохранения.

В Москве сейчас строят 20 больниц, поликлиник и других медицинских объектов в 11 административных округах столицы, в том числе семь поликлиник, которые передадут в столичную систему здравоохранения.

«Строительство осуществляется как за счёт городского бюджета, так и с привлечением девелоперов. С начала 2024 года на средства инвесторов уже возведено три медицинских центра», — сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Поликлиники для нужд города строят в соответствии с новым московским стандартом: в них устанавливается современное оборудование, создаются комфортные зоны ожидания пациентов, понятная навигация и условия для перемещения маломобильных граждан.

Глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что за последние пять лет за счёт внебюджетных средств построили 24 объекта здравоохранения, в настоящий момент идёт строительство ещё 14.

В Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что возведению объектов здравоохранения уделяется особое внимание: специалисты комитета и подведомственного Центра экспертиз оценивают качество работ и применяемых материалов на каждом этапе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025—2027 годах планируется завершить строительство 31 объекта здравоохранения, включая возводимые за счёт средств инвесторов.