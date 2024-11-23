На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

В недавно отреставрированном павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ открылась выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XХ–XXI веков, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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По ее словам, экспозиция будет работать до сентября 2025 года. Она познакомит москвичей и гостей столицы с работами советских классиков и современных авторов. В восьми залах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров представлено больше 30 произведений – картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция.

В первом зале гости увидят панораму известных картин, переосмысленных современными художниками. В композициях угадываются сюжеты полотен Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Карла Брюллова, Казимира Малевича и других мастеров.

Во втором зале представлены работы художников советского периода. Пространство павильона позволяет увидеть произведения в контексте времени – в парадных интерьерах 1950-х годов. Специально для выставки специалисты изготовили восемь уникальных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом для размещения полотен.

Завершение экспозиции можно увидеть в купольном зале. В центре установлена модель статуи Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", а по периметру – скульптуры таких мастеров, как Иван Шадр и Сарра Лебедева.

Выставка принимает гостей со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, вход по билетам.

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие этой выставки в павильоне №1 "Центральный". Мэр тогда подчеркнул, что эта выставка – первое культурное событие после реставрации исторического здания в рамках программы "Возрождение ВДНХ".

До этого Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции "Ночь искусств". На ее мероприятиях побывали более 200 тысяч посетителей. В 2024 году организаторы сделали акцент на сочетании разных эпох и стилей. В рамках акции режиссеры, композиторы и артисты представили свои интерпретации классических произведений, отметил мэр.