Собянин: 38 объектов спорта построено за счет бюджета Москвы за пять лет

За последние пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тыс. кв. м недвижимости. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тыс. кв. м недвижимости. Только с начала года спортивные организации получили три новых объекта: спорткомплекс «Ника», спортивный комплекс «Раменки» и дворец спорта «Некрасовка», – написал мэр.

По его словам, за последнее пятилетие построили 38 объектов спорта по Адресной инвестиционной программе. Среди них районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах: международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках»; футбольный стадион со стрелковой галереей и инфраструктурой для занятий легкой атлетикой спортивной школы олимпийского резерва «Москвич»; горнолыжный склон и трамплины спорткомплекса «Воробьевы горы».