Еще двух малайских медвежат привезут в Московский зоопарк

Еще два малайских медвежонка - самка и самец - поселятся в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра Москвы.

"Теперь в нашем Московском зоопарке будут жить сразу три представителя этого особенно редкого вида. Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе. Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам. Несмотря на то, что пока она находится в закрытом вольере под наблюдением зоологов, у медведицы уже появились сотни поклонников", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Уточняется, что по прибытии в столицу двух медвежат поместят в карантинную зону, а затем переселят к медведице того же вида. Клички для всех троих выберут участники проекта "Активный гражданин", для первой постоялицы предлагают имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни. Мальчика хотят назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. А второй самке подобрали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.

В сообщении добавляется, что у медвежат хороший аппетит - их кормят молочной смесью, детскими творожками, фруктовыми пюре и кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы. Самец любознательный и активный, любит общаться с людьми, изучать игрушки и уже пытается залезать на невысокие препятствия. Вторая самка очень осторожная, пока ведет себя сдержанно и общается с сотрудниками только во время кормления, она предпочитает спокойные игры, не проявляя большого интереса к бревнам и пенькам. Последний раз малайские медведи жили в Московском зоопарке в начале в 1980-х, ближе к 1990-м началась масштабная реконструкция и солнечных медведей передали в другие зоопарки.

"Мы очень рады, что в Московском зоопарке поселятся сразу три краснокнижных малайских медвежонка. Для них созданы комфортные условия. Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она добавила, что в зоопарке по-прежнему работают сотрудники, которые ухаживали за солнечными мишками в зоопарке в конце 1980-х годов.