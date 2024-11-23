Циклон «Каэтано» накрыл несколько российских регионов

Балканский циклон «Каэтано» накрыл Центральные районы России, сообщают «Вести» в Telegram-канале.

В Москве был сильный снегопад и ветер с порывами до 15 метров в секунду. В городе за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В отдельных районах Подмосковья возникли перебои с электричеством.

В Калужской области ветер повалил деревья — более 500 упали на линии электропередач. Снегопады также повредили ЛЭП в Твери.

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, выше всего снежный покров оказался в Брянской и Смоленской областях. В Брянске высота снега составила 26 сантиметров, в Вязьме и Гагарине — 20 сантиметров. На западе Подмосковья выпало 17 сантиметров снега. В различных частях Москвы высота снежного покрова составила от двух до четырех сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о сильной гололедице — она ожидается со второй половины дня воскресенья, 24 ноября. Днем в этот день температура будет держаться на отметке около ноля градусов. В ночь на понедельник, 25 ноября, температура в Москве и области понизится до минус 4-6 градусов, предупредил специалист.