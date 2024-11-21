«Роскосмос» показал спутниковое фото обрушившегося на Москву шторма

«Роскосмос» представил фотографии, сделанные спутником «Метеор-М», на которых зафиксирован шторм, обрушившийся на Москву в четверг, 21 ноября.

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В Москве и Московской области из-за сильных порывов ветра введен оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупредили, что в регионах может выпасть до половины месячной нормы осадков, упомянули в Telegram-канале «Роскосмоса».

21 ноября по Москве ударит пятибалльный шторм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При увеличении градиента атмосферного давления в утренние часы в столице скорость порывов достигнет 15–18 метров в секунду. Их сила будет увеличиваться с каждым часом.

Близкая к рекордной температура зафиксирована в Москве

В выходные, 23 и 24 ноября, Москва окажется под влиянием похолодания, которое принесет с собой предзимний период. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, до сих пор температура ноября сохраняла за собой высокие отметки, но с 22 ноября ситуация резко изменится.

Предстоящая зима в Московском регионе обещает быть аномально теплой. Отклонение от нормы может достигать 1–3 градусов.