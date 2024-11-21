Собянин подписал документ о праздничном оформлении в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о праздничном и тематическом оформлении в столице. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Рекомендовать собственникам (правообладателям) нежилых зданий, строений, сооружений, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, нежилых объектов, расположенных на первом этаже многоквартирных домов, которые непосредственно выходят на территории улично-дорожной сети, обеспечить их праздничное и тематическое оформление», – говорится в постановлении.

При праздничном и тематическом оформлении могут использоваться элементы оформления, учитывающие сезонность (зимнее оформление в периоды с 15 ноября по 1 марта, летнее оформление в периоды с 15 апреля по 30 сентября), а также особенности праздничных дней.

В документе отмечается, что помимо этого в целях праздничного и тематического оформления нежилых объектов в городе предоставляются следующие меры поддержки: материальное поощрение юрлиц и индивидуальных предпринимателей – победителей конкурсов на лучшее праздничное и тематическое оформление в столице; премии физлицам за лучший проект праздничного и тематического оформления нежилых объектов; гранты в целях поощрения юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществивших праздничное и тематическое оформление нежилых объектов в столице.