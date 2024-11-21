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Собянин подписал документ о праздничном оформлении в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о праздничном и тематическом оформлении в столице. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Собянин подписал документ о праздничном оформлении в Москве
© РИА Новости
«Рекомендовать собственникам (правообладателям) нежилых зданий, строений, сооружений, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, нежилых объектов, расположенных на первом этаже многоквартирных домов, которые непосредственно выходят на территории улично-дорожной сети, обеспечить их праздничное и тематическое оформление», – говорится в постановлении.

При праздничном и тематическом оформлении могут использоваться элементы оформления, учитывающие сезонность (зимнее оформление в периоды с 15 ноября по 1 марта, летнее оформление в периоды с 15 апреля по 30 сентября), а также особенности праздничных дней.

В документе отмечается, что помимо этого в целях праздничного и тематического оформления нежилых объектов в городе предоставляются следующие меры поддержки: материальное поощрение юрлиц и индивидуальных предпринимателей – победителей конкурсов на лучшее праздничное и тематическое оформление в столице; премии физлицам за лучший проект праздничного и тематического оформления нежилых объектов; гранты в целях поощрения юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществивших праздничное и тематическое оформление нежилых объектов в столице.

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