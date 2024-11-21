В Москве открылась выставка, посвященная генерал-полковнику Востротину

В Зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил России открылась выставка, посвященная Герою Советского Союза генерал-полковнику Валерию Востротину. На ней представлены государственные награды, личные вещи, образцы подарочного холодного оружия, документы и фотографии. Выставку посетил наш корреспондент Александр Бирюков.

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За витриной можно увидеть штык-нож Востротина. С ним он шел на штурм легендарного дворца Амина во главе небезызвестной 9-й роты. Это оружие не раз выручало молодого командира. Полевая форма Востротина тоже представлена на выставке. В ней он предстает на множестве фотографий, сделанных в период службы за границей.

«Участвовал в операциях по захвату наиболее важных объектов столицы Афганистана, города Кабула. В операциях "Шторм 333" и "Байкал 79", которые,собственно, обеспечили ввод Советских войск в Республику Афганистан», - рассказывает старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил Андрей Любчиков.

Из Афганистана Востротин вернулся живой легендой. Там получил первые ордена и медали. Но высшим признанием заслуг стало звание Героя Советского Союза, к которому его представляли четырежды.

Выставку помогли организовать родственники Валерия Александровича, передав музею личные вещи военачальника. Отдать дань уважения Герою Советского Союза пришли многочисленные друзья семьи, боевые товарищи и коллеги. Выставка будет работать до конца года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.