Московский зоопарк показал, как манул Тимофей обходит свои владения
Московский зоопарк поделился кадрами из жизни манула Тимофея. На новом видео он обходит свои владения.
"Наш манул всегда должен знать, что происходит на его территории", – добавили в телеграм-канале зоосада.
Теперь наблюдать за манулом можно и в онлайн-режиме, подчеркнули в пресс-службе зоосада.
Тимофей в настоящее время продолжает зажировку. Летом его вес колеблется в районе 3,5–3,7 килограмма, но зимой он набирает до 7 килограммов.
Это происходит потому, что в природе животные живут в холодной зиме в Центральной Азии. Сейчас манул поправился уже на 2,5 килограмма. Ожидается, что он достигнет максимального веса к декабрю.