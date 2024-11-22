Выставка "История Москвы" откроется в Музее Москвы 3 декабря 2024 года

Масштабная экспозиция "История Москвы" откроется в Музее Москвы 3 декабря 2024 года. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе проекта. На выставке москвичам и гостям столицы расскажут об истории города, начиная с I тысячелетия до нашей эры, первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки и до начала Великой Отечественной войны. Всего в экспозицию вошли 2200 артефактов и произведений искусства, позволяющие посетителям представить, как жили их предки: во что одевались, чем занимались, что любили и чем увлекались. "За свою восьмивековую историю наш город пережил множество драматических событий: разрушительные пожары, войны, эпидемии, революции, но одновременно и периоды масштабного строительства, стремительного технического прогресса, культурных и индустриальных достижений. Каждое оставило свои отпечатки - это и редкие исторические находки, и типовые предметы времени, которые можно будет увидеть в экспозиции Музея Москвы", - подчеркнули в пресс-службе. На выставке покажут работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Огюста Кадоля и других живописцев, запечатлевших на своих полотнах панорамы города. Также у посетителей появится возможность посмотреть на коллекцию акварелей с реконструкцией видов древней столицы, которые художник Аполлинарий Васнецов создал в 1920-х годах специально по заказу Московского коммунального музея.