На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Работы прошли в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

© Mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали крупный газорегуляторный пункт (ГРП) «Орехово-Борисово кв. 3» на юге столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Провели ремонт газорегуляторного пункта “Орехово-Борисово кв. 3” на Домодедовской улице, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное», — рассказал Петр Бирюков.

Этот газорегуляторный пункт ввели в эксплуатацию в прошлом веке. В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования было принято решение о его модернизации. Работы прошли в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

Устаревшее оборудование заменили на газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час. Его изготовили из отечественных комплектующих на собственном производстве АО «Мосгаз». Новое оборудование отвечает всем требованиям надежности и безопасности, а также работает тише.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.