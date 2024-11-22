Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2025-2027 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ, подтвержденный электронной подписью, опубликован на официальном сайте мэра и правительства города.

Согласно закону, доходы Москвы в 2025 году составят 5,1 трлн рублей, в 2026 году - 5,4 трлн рублей, в 2027 году - 5,8 трлн рублей. Темп роста доходов на 2025-2027 годы составляет порядка 6% ежегодно. Расходы запланированы на 2025 год в объеме 5,6 трлн рублей, на 2026 год - 5,8 трлн рублей, на 2027 год - 5,9 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 461 млрд рублей, в 2026 году - 353 млрд рублей, в 2027 году - 144 млрд рублей.

Проект бюджета столицы на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов был внесен в Мосгордуму 15 октября. Столичные парламентарии утвердили документ 13 ноября. Как подчеркнул в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в части расходов бюджет сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и обеспечивает реализацию мероприятий стратегии развития Москвы до 2030 года.