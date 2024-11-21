Разработка резидента ОЭЗ Москвы в восемь раз ускорит инвентаризацию

Один из крупнейших российских производителей микроэлектроники – завод «Микрон» – внедрил собственное универсальное решение, позволяющее ускорить процесс учета и инвентаризации на любых предприятиях. Об этом в четверг, 21 ноября, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

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— Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» предоставляет заводу возможность получать налоговые льготы и преференции. В результате такой экономии технологические компании направили высвободившиеся средства на разработку инновационной продукции, приобретение оборудования и запуск новых производств. В частности, завод «Микрон» расширил сферу применения коробочного решения «RFID инвентаризация», которое является одним из инструментов цифровизации предприятия. Теперь компании могут сократить время выполнения рутинной процедуры на производстве в восемь раз и минимизировать риски ошибок учета. Кроме того, благодаря RFID-инвентаризации можно предотвратить дефицит или избыток товаров. Отмечу, что компания производит более 30 новых типономиналов изделий в данной области ежегодно, – сообщил Анатолий Гарбузов.

Отмечается, что «RFID-инвентаризация» — это комплексное решение, включающее в себя мобильный считыватель с установленным программным обеспечением, разработанным заводом «Микрон», и две специальные метки собственного производства.

Метки подходят для нанесения на различные поверхности, включая бумагу, картон и пластик, а также металлические поверхности.

— Объекты маркируются UHF метками Микрона, каждая из которых обладает уникальным защищенным от копирования и изменения идентификатором, что позволяет быстро и точно идентифицировать инвентарный номер объекта, материально-ответственное лицо и помещение, в котором находится объект, — сообщил директор по продажам RFID и IT АО «Микрон» Василий Волосов.

Разработанное решение позволяет оперативно и без прямого контакта считать информацию с расстояния до 35 метров.

— В ассортименте завода «Микрон» представлено более 200 видов меток для маркировки объектов, соответствующих различным функциональным требованиям, особенностям материалов и условиям эксплуатации. Собственная RFID-лаборатория предоставляет возможность разработки решений под индивидуальные запросы клиентов. Например, в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева завод «Микрон» внедрил автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства. Это позволяет оперативно ревизовать экспонаты культурного наследия и защищает от несанкционированного доступа к музейным коллекциям, — отметил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Автоматизация процессов учета и инвентаризации имущества предприятия обеспечивает более полный и прозрачный учет, значительно экономя время и снижая влияние человеческого фактора. Кроме того, она позволяет отслеживать историю перемещения имущества, тем самым повышая производительность и эффективность в компании.