Оранжевый уровень опасности объявлен в столице

Синоптики Гидрометцентра РФ повысили уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с желтого до оранжевого из-за ожидаемого сильного штормового ветра. Данный уровень означает на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

"Период предупреждения с 12:00 мск 21 ноября до 03:00 мск 22 ноября, ожидается очень сильный ветер с порывами 20 - 25 м/с", - отмечают синоптики в пояснении к прогностической карте.

При этом в Подмосковье на фоне оранжевого уровня опасности порывы ветра, согласно прогнозу, могут достигать 27 м/с. Такая скорость ветра по действующей двенадцатибалльной шкале Бофорта оценивается в десять баллов и означает "сильный шторм".

Кроме того, согласно распространенному предупреждению, в столичном регионе, а также ряде областей Центральной России ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. На дорогах возможна гололедица.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с ветром и осадками, городские службы работают в режиме повышенной готовности.