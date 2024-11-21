В Москве может быть побит рекорд 1923 года

Сильные дожди обрушатся на Москву в четверг: может быть побит рекорд 1923 года
На Москву надвигается сильный дождь, который вечером перейдет в мокрый снег, что может способствовать образованию гололедицы. Не исключено обновление суточного рекорда 1923 года по количеству осадков, тогда показатель составил 16,7 миллиметра.
Прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Облачная погода, пройдут дожди, временами сильные, в течение сегодняшнего дня в Москве может выпасть от 13 до 17 миллиметров осадков, что близко к 1/3 от месячной нормы ноября», – приводит цитату РИА «Новости».
Температура воздуха в столице достигнет плюс 8 – плюс 10 градусов, по области – плюс 5 – плюс 10. По словам синоптика, это существенно выше климатической нормы на 8-9 градусов.
Также ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Порывы могут достигать скорости 13-18 метров в секунду. В вечернее время ветер местами будет дуть со скоростью до 23 метров в секунду.
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Атмосферное давление будет очень низким. К вечеру оно упадет до 721 миллиметра ртутного столба. Как отметил Леус, это на 25-27 единиц ниже положенного.
«Возможно усиление ветра с порывами до 25 м/с. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков», – цитирует «Вечерняя Москва» заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. По его словам, городские службы работают в режиме повышенной готовности
В пресс-службе городского хозяйства столицы призвали горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. В случае нахождения на открытом пространстве нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них машины, предупредили в ведомстве. Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.