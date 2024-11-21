В Москве может быть побит рекорд 1923 года

На Москву надвигается сильный дождь, который вечером перейдет в мокрый снег, что может способствовать образованию гололедицы. Не исключено обновление суточного рекорда 1923 года по количеству осадков, тогда показатель составил 16,7 миллиметра.

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Прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Облачная погода, пройдут дожди, временами сильные, в течение сегодняшнего дня в Москве может выпасть от 13 до 17 миллиметров осадков, что близко к 1/3 от месячной нормы ноября», – приводит цитату РИА «Новости».

Температура воздуха в столице достигнет плюс 8 – плюс 10 градусов, по области – плюс 5 – плюс 10. По словам синоптика, это существенно выше климатической нормы на 8-9 градусов.

Также ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Порывы могут достигать скорости 13-18 метров в секунду. В вечернее время ветер местами будет дуть со скоростью до 23 метров в секунду.

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Атмосферное давление будет очень низким. К вечеру оно упадет до 721 миллиметра ртутного столба. Как отметил Леус, это на 25-27 единиц ниже положенного.

«Возможно усиление ветра с порывами до 25 м/с. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков», – цитирует «Вечерняя Москва» заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. По его словам, городские службы работают в режиме повышенной готовности

В пресс-службе городского хозяйства столицы призвали горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. В случае нахождения на открытом пространстве нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них машины, предупредили в ведомстве. Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.