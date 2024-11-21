В Москве в четверг ожидается пятибалльный шторм с сильным ветром.

Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С увеличением градиента атмосферного давления в Москве и окрестностях в первой половине дня ветер в порывах задувает до 15-18 м/с. С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться и вечером достигнет 17-22 м/с, а местами 25 м/с", - написал он.

Отмечается, что пик штормового ветра придется на период с 17:00 до 22:00. По словам метеоролога, такой ветер может стать причиной падения деревьев, слабозакрепленных конструкций, повреждения кровли крыш и обрыва линий ЛЭП.

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Накануне в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за порывов ветра. Перевозки были остановлены на линии Графская пристань — Троицкая — Инкерман. Ожидается, что в ближайшие дни порывы ветра в Севастополе будут достигать 20–25 м/с.