Собянин: Музею Москвы в этом году исполняется 128 лет

Музею Москвы, который является одним из старейших в городе, в этом году исполняется 128 лет. На протяжении этого времени учреждение собирает и сохраняет все артефакты, связанные с историей столицы, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

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В числе экспонатов есть личные архивы выдающихся историков, коллекции известных купеческих семей – Бахрушиных, Сырейщиковых, Найденовых, Вишняковых, Шелапутиных, Сорокоумовских. В музей поступают и археологические находки, сделанные на территории столицы, рассказал мэр.

Также 3 декабря учреждение откроет экспозицию, посвященную истории города с первого тысячелетия до нашей эры до начала Великой Отечественной войны. По словам Собянина, там представят живопись, графику, фотографии, редкие книги, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, мультимедийные экспонаты, карты и инфографику.

Ранее музей под открытым небом, посвященный 83-й годовщине военного парада 1941 года, посетили 342 тысячи человек. В организации мероприятия помогали более 300 волонтеров.

С 7 по 10 ноября москвичи и гости города могли ознакомиться с пятью инсталляциями, которые символизировали знаковые места и события из жизни горожан в период ВОВ. Кроме того, на большом экране длиной 150 метров посетителям демонстрировали хроники военных парадов 1941 и 1945 годов, четыре тысячи фотографий бойцов "Бессмертного полка" и кадры анимированного проекта "Защитники Москвы – ратники".