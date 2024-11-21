Из-за прогнозируемой непогоды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

«Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайшие часы и до конца суток прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается сильный дождь, в вечерние часы переходящий в мокрый снег, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра с порывами до 25 м/с. К утру 22 ноября может выпасть до 30 мм осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество специализированной техники. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что в городе приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.