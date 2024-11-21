III Форум будущих технологий пройдет в Москве 20–21 февраля 2025 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Мероприятие пройдет на площадке Центра международной торговли. Деловая программа форума будет сосредоточена на теме новых материалов и химии – одной из национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Форум соберет не менее 200 спикеров и 2 тыс. участников из 20 стран. В его рамках состоятся лекции ведущих ученых по профильным темам, неформальные обсуждения с молодыми учеными ключевых тенденций развития индустрии. Кроме того, будет организована выставка технологических достижений», – говорится в посте.

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, приведенным в публикации, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности невозможно без создания прорывных решений в области материаловедения, без постоянного обновления и поиска материалов с новыми свойствами.