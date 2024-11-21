Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные дни

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в российской столице в ближайшие дни. По словам эксперта, 22 ноября в столице будет облачно, прогнозируется снег. Об этом пишет RT.

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«В пятницу облачно, снег и мокрый снег, местами сильный. Ночью около 0 °С, днем – 0...+2 °С. В воскресенье будет давление расти, днем без осадков. Температура ночью с субботы на воскресенье -2...-4 °С по Москве и до -6 °С по области. Днем – 0...-2 °С в городе и до -5 °С по области», – рассказал синоптик.

Он добавил, что в субботу над Москвой будет проходить «очередной фронт». С воскресенья ожидается резкое понижение температуры. Минусовые температуры прогнозируются в дневные и ночные часы.