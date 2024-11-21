В столице установят арт-постаматы

Три из них можно будет увидеть в начале 2025 года в бизнес-центрах, одно устройство представят на Московской неделе интерьера и дизайна на ВДНХ.

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В Москве подвели итоги конкурса «ПостамАрт», организованного проектом «Московский постамат» и Агентством креативных индустрий. В нем приняли участие столичные художники. Они представили креативные эскизы оформления, которые разместят на постаматах, превратив их в уникальные произведения искусства.

Конкурсантам нужно было создать креативный маршрут, по которому посылки добираются до своих адресатов. Художникам предложили пофантазировать на тему приключений одной посылки и представить, через какие ситуации она проходит, чтобы вовремя добраться до «Московского постамата».

В конкурсе участвовали выпускники практико-ориентированной программы «Арт. Практикум», организованной Агентством креативных индустрий. Она дает художникам и галеристам инструменты и знания, необходимые для успешного продвижения их работ, эффективного взаимодействия с институтами современного искусства. Программа реализуется второй год подряд, в этом году ее провели совместно с Московским музеем современного искусства.

Более 30 художников предложили свои работы на рассмотрение экспертов. В жюри вошли представители Агентства креативных индустрий, Агентства инноваций Москвы и куратор спецпроекта Моника Норс. Лучшими признали работы Камилы Астаховой, Александра Лаптева и Александры Сеговой.

В начале 2025 года жители столицы смогут увидеть три арт-постамата победителей конкурса в бизнес-центрах. Одно из устройств представят на Московской неделе интерьера и дизайна, она пройдет с 29 ноября по 2 декабря 2024 года на ВДНХ.

Городской проект «Московский постамат» направлен на поддержку сектора электронной коммерции в столице. Он помогает развивать комфортную городскую инфраструктуру и предоставляет москвичам востребованную услугу по бесконтактной и безопасной доставке интернет-заказов в удобное время. Заявки на установку постамата принимают на сайте проекта.