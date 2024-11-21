С начала года электробусы впервые запустили в 15 районах столицы

Это повысило качество обслуживания пассажиров и улучшило экологическую обстановку в столице.

С начала года электробусы впервые вышли на маршруты в 15 районах Москвы и Подольске, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Например, экологичный транспорт теперь ходит до аэропорта Внуково, в районы Северное Бутово и Выхино-Жулебино. Поездки до важных социальных объектов, станций рельсового каркаса и других популярных у жителей мест стали еще комфортнее.

«Благодаря развитию инфраструктуры современные электробусы российского производства в этом году вышли еще на 60 маршрутов. Это повысило качество обслуживания пассажиров и улучшило экологическую обстановку в столице. По поручению убрать Сергея Собянина мы активно расширяем сеть электробусных маршрутов и запускаем инновационную технику по всему городу», — рассказал Максим Ликсутов.

Теперь электробусы ходят по маршрутам в следующих районах Москвы: Левобережном, Нижегородском, Даниловском, Южнопортовом, Выхино-Жулебине, Капотне, Конькове, Москворечье-Сабурове, Чертанове Южном, Северном и Южном Бутове, Внукове, Московском, Филимонковском.

Удобные и экологичные

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, замена автобусов на электробусы положительно влияет на экологию столицы. За период с 2018 по 2023 год удалось избежать выброса 130 тысяч тонн одного из парниковых газов — углекислого. По сравнению с 2010-м загрязнение воздуха вблизи автотрасс снизилось по отдельным веществам до 2,5 раза.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход, отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Помимо этого, электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 до 80 километров. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Обслуживание инновационной техники

Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках ГУП «Мосгортранс». Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам почти в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года на востоке заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка».

Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи машин в парк ГУП «Мосгортранс» производители самостоятельно обеспечивают исправную работу техники на маршрутах.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее. Кроме того, снизится влияние на окружающую среду.