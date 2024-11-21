Москва вошла в топ-5 городов по числу долларовых миллиардеров

Москва вошла в топ-5 городов с наибольшим числом долларовых миллиардеров, передает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Как заявлено в публикации, на данный момент таковых в столице 77 человек.

При этом больше всего богачей живет в Нью-Йорке — 144 долларовых миллиардера. Второе место в топе занимает Гонконг (107), на третьей позиции Сан-Франциско (87), четвертое место по числу богачей занял Лондон (78). Данные приводятся в исследовании компании Altrata.

Кроме того, исследование выявило, что в 2023 году количество долларовых миллиардеров в мире выросло на 4% по сравнению с 2022 годом. Всего на планете богачей такого уровня 3 323 человека. Их совокупное состояние оценивается в 12 трлн 100 млрд долларов.

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