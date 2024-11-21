В Москве зафиксировали субтропическую ночь

Минувшая ночь в столице РФ стала самой теплой для 21 ноября за все время. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем официальном Telegram-канале.

По словам синоптика, на станции ВДНХ термометры достигали +6,1 градуса. Как уточнил он, «природа отправила москвичей в сентябрь».

Тишковец отметил, что до этого рекордная температура установилась в 2015 году. Тогда термометры показали +3,8 градуса, подчеркнул он. Сейчас погода в Москве сопоставима с ночной температурой в Риме, Барселоне и Афинах, указал синоптик.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в декабре в столичном регионе ожидается аномальное тепло. До этого синоптики сообщили, что декабрь в столичном регионе пока ожидается с температурой выше климатической нормы, поэтому выпавший снег после 23 ноября задержится на декабрь.